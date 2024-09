Paralympics Favoriten Schulz und Kappel in Paris ohne Gold

Bereits zuvor hatte Triathlet Max Gelhaar Silber gewonnen und Thomas Wandschneider sich über Bronze freuen dürfen. Der 26 Jahre alte Gelhaar, der eine halbseitige spastische Lähmung hat, lief an der altehrwürdigen Brücke Pont Alexandre III hinter dem Spanier Daniel Molina in 1:08:43 Stunden als Zweiter ins Ziel. Bronze bei den Frauen sicherte sich zudem Anja Renner. Das Rennen war kurzfristig am Sonntagmorgen um einen Tag verschoben worden, weil die Wasserwerte der Seine noch ungenügende Ergebnisse geliefert hatten.