Letzter Bundesliga-Spieltag Fan-Jubel verboten: Blindenfußball kämpft um Aufmerksamkeit

145.000 blinde und mehr als 500.000 sehbehinderte Menschen leben laut der Blindenfußball-Bundesliga in Deutschland. Eine von ihnen ist Alisa Rudi. Die 19-Jährige aus Hamburg spielt seit 2022 Fußball und läuft inzwischen in der Bundesliga für Borussia Dortmund auf. „Einfach mal ein bisschen Energie rauslassen“ will die Schülerin, wenn sie dem Ball nachjagt.