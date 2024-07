Angriff auf Bahnnetz Experte: Vollkommener Schutz von Bahntrassen nicht möglich

Die Anschläge auf das Bahnnetz in Frankreich wenige Stunden vor Eröffnung der Olympischen Spiele hätten sich nach Ansicht eines Experten schwer verhindern lassen. „Weder in Frankreich noch in Deutschland ist ein Schutz der Bahntrassen in der Form möglich, dass Anschläge ausgeschlossen werden könnten“, sagte der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, der „Rheinischen Post“. „Die gute Nachricht ist, dass Störungen sofort erkannt werden und dann alle Signale automatisch auf Rot springen. Unfälle können also trotz solcher Anschläge sehr gut verhindert werden.“