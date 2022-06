League of Legends : Excel und G2 teilen sich Tabellenführung in LoL-Liga LEC

Excel und G2 teilen sich Tabellenführung in LoL-Liga LEC

League of Legends

Excel um Botlaner Patrik dürfte mit der Form in der LEC durchaus zufrieden sein. Foto: Riot Games/dpa

Berlin In der Sommersaison der LEC zeigen sich neue Machtverhältnisse: Nach der zweiten Spielwoche steht G2 weiter an der Spitze, teilt sich den Platz aber mit einem überraschend starkem weiteren Kandidaten.

In der europäischen League-of-Legends-Liga LEC stellen sich nach zwei Wochen die ersten Favoriten heraus. Doch zwischen den üblichen Kanidaten ist ein neues Team im Spitzenfeld: Excel Esports teilt sich die Tabellenspitze mit Titelverteidiger G2 Esports.

Excel dominiert MAD Lions in Rekordzeit

Bereits in der ersten Woche hatte Excel nur gegen G2 verloren, in der zweiten Woche folgten nun zwei weitere Siege. Mit Team Vitality und MAD Lions schlug das Team dabei zwei Teams, die es auf die WM-Qualifikation abgesehen haben. Im zweiten Duell wurde es besonders deutlich, denn Excel dominierte gegen den letztjährigen Meister in nur knapp 20 Minuten.