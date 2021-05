Triathlon : Ex-Weltmeister Lange gewinnt Ironman in Tulsa

Ex-Weltmeister Lange gewinnt Ironman in Tulsa

Der 24 Jahre alte Lange kam beim Ironman in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma nach 7:45:22 Stunden ins Ziel. Foto: Gregor Fischer/dpa

Tulsa Patrick Lange hat den ersten Ironman-Sieg seit seinem WM-Triumph 2018 gefeiert.

Der 24 Jahre alte Profi-Triathlet aus Hessen setzte sich beim Ironman im amerikanischen Tulsa im Bundesstaat Oklahoma durch. Lange benötigte für die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 7:45:22 Stunden. Nach starken Leistungen in den ersten beiden Teil-Disziplinen legte er einen überragenden Marathon in persönlicher Bestzeit von 2:36:46 Minuten hin.

Lange verwies Jan van Berkel aus der Schweiz und Daniel Baekkegard aus Dänemark mit über fünf Minuten Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. Seinen insgesamt vierten Ironman-Sieg nach seinem Erfolg 2016 in Texas sowie 2017 und 2018 auf Hawaii widmete der in Salzburg wohnende gebürtige Bad Wildunger seiner im „letzten Jahr verstorbenen Mutter. Der Gedanke an sie trug mich durch das gesamte Rennen.“