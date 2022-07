Starcraft 2 : Ex-Weltmeister Dark gewinnt die Dreamhack SC2 Valencia

Dark bei den WCS Global Finals in Starcraft 2 auf der Blizzcon 2018. Foto: Helena Kristiansson/Activision Blizzard/dpa

Valencia Bei der Dreamhack Starcraft 2 Masters in Valencia zeigt Südkorea alte Klasse. Andere Titelfavoriten sagten das Turnier ab oder schwächelten nach einem guten Turnierstart.

Der Südkoreaner Park „Dark“ Ryung-woo hat den Titel bei der Dreamhack Starcraft 2 Masters in Valencia gewonnen. Im Finale setzte er sich gegen Cho „Maru“ Seong-ju durch (4:3).

Eingefleischte SC2-Fans konnten sich beim Blick auf den Turnierbaum an alte Zeiten erinnert fühlen, denn die Halbfinals waren rein koreanisch besetzt. In der Starcraft-2-Historie machten die Koreaner die internationalen Turniersiege lange unter sich aus.

Das änderte sich in den vergangenen Jahren zwar, doch in Valencia zeigten die koreanischen Top-Spieler, dass sie keineswegs an alter Spielklasse verloren haben. Im Finale boten Dark und Maru den Fans eine packende Serie über die volle Distanz.