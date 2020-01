Ski Langlauf : 15 Monate auf Bewährung für Dürr

Innsbruck Der ehemalige Ski-Langläufer zeigt sich beim Dopingprozess zum Teil geständig.

Der ehemalige Langläufer Johannes Dürr ist am Montagabend wegen Dopings vom Landgericht Innsbruck zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dem Österreicher wurde neben dem eigenen Blutdoping auch vorgeworfen, zum Doping anderer Sportler beigetragen zu haben. Letzteres sah das Gericht aber nur teilweise als erwiesen an. Dürr hatte sich zuvor teils schuldig bekannt und vor allem sein eigenes Blutdoping erneut eingestanden. Dürr räumte ein, gemeinsam mit dem österreichischen Trainer Walter Mayer und später mit dem Erfurter Sportmediziner Mark S. Blutdoping praktiziert zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dass er auch eine bedeutende Rolle als Vermittler und Helfer von Mark S. gespielt haben soll, bestritt Dürr in zentralen Punkten. Konkret wies er die Vorwürfe von sich, die ehemaligen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf an Mark S. vermittelt zu haben, was diese behaupten. Das Gericht folgte hier Dürrs Ansicht unter anderem aufgrund der Folgen, die seine Äußerungen in einer ARD-Dokumentation für die beiden Sportler letztlich hatten. Hauke und Baldauf wurden kürzlich ebenfalls zu Bewährungsstrafen wegen Blutdopings verurteilt.