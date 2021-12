Olympiasiegerin : Ex-Ringerin Rotter-Focken: Baby „der nächste Lebenstraum“

Berlin Ringer-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken vermisst den Leistungssport überhaupt nicht und freut sich jetzt auf ihr Baby.

„Nächstes Jahr kommt das Kind, das ist der nächste Lebenstraum, den ich mir erfülle. Bei so viel Fülle hatte ich noch gar keine Zeit, Leere zu empfinden“, meinte die Athletin, die in Tokio in ihrem letzten Kampf erste deutsche Olympiasiegerin im Frauen-Ringen wurde. „Nach so viel Trubel in den letzten Jahren sehne ich mich aber aktuell auch nach Häuslichkeit und Ruhe.“