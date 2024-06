Olympia Ex-NBA-Profi im Beach-Volleyball für Olympia qualifiziert

Ostrava · Sieben Jahre lang spielte Chase Budinger in der NBA. Zu den Olympischen Spielen schaffte er es in dieser Zeit nie. In Paris ist der 36-Jährige nun aber dabei - in einer anderen Sportart.

06.06.2024 , 04:21 Uhr

Im Beachvolleyball hat sich ein Ex-NBA-Profi nun für die Sommerspiele qualifiziert. Chase Budinger machte mit seinem Partner Miles Evans die Teilnahme klar und ist in Frankreich Teil eines der beiden Männer-Duos der USA. Foto: Brandon Dill/AP/dpa

NBA-Stars bei den Olympischen Spielen gibt es in Paris nicht nur auf dem Basketballfeld - auch im Beachvolleyball hat sich ein Ex-Profi nun für die Sommerspiele qualifiziert. Chase Budinger sicherte sich mit seinem Partner Miles Evans die Teilnahme - die beiden werden somit als eines der beiden Männer-Duos der USA in Frankreich antreten. Der 36-Jährige hatte sieben Spielzeiten in der NBA absolviert und bei den Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers und Phoenix Suns unter Vertrag gestanden. Auch für das zweite US-Duo Andy Benesh/Miles Partain wird es die erste Olympia-Teilnahme sein. Die deutschen Meister Nils Ehlers/Clemens Wickler haben über ihre internationale Ranglisten-Platzierung die Teilnahme an den Olympischen Spiele ebenfalls bereits sicher. Für Lukas Pfretzschner/Sven Winter ist der Weg über das abschließende olympische Ausscheidungs-Turnier vom 13. bis 16. Juni in Jurmala in Lettland die einzige Chance, sich doch noch für Paris zu qualifizieren. Insgesamt dürfen bei Olympia maximal zwei Duos pro Nation starten. © dpa-infocom, dpa:240606-99-292641/2

(dpa)