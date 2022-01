Weltmeisterschaft in London : Ex-Champion Wright besiegt Rydz - Bei Darts-WM im Halbfinale

Weltmeisterschaft in London

London Der ehemalige Darts-Weltmeister Peter Wright hat nach ein paar Startschwierigkeiten das Halbfinale bei der WM in London erreicht.

Am Nachmittag hatten sich der Engländer James Wade (5:0 gegen Landsmann Mervyn King) und Ex-Weltmeister Anderson (5:2 gegen Luke Humphries aus England) die ersten beiden Halbfinal-Tickets gesichert. Am Sonntagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) werden die beiden Vorschlussrundenpartien ausgetragen. Das Finale steigt dann am Montag (21.00 Uhr).