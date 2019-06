Europaspiele in Minsk : Franziska fehlen nur noch zwei Siege zu Tokio

Minsk Europaspiele in Minsk: Saarbrücker im Mixed-Halbfinale, Boll im Viertelfinale. Judoka gehen leer aus.

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken ist nur noch zwei Siege entfernt von seinem Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Der 27-Jährige gewann am Montag bei den Europaspielen in Minsk sein Mixed-Viertelfinale an der Seite der ehemaligen Saarlouiserin Petrissa Solja gegen die Italiener Niagol Stoyanov und Giorgia Piccolin in nur zwölf Minuten mit 3:0 Sätzen. An diesem Dienstagmorgen trifft das an Nummer drei gesetzte Mixed auf die topgesetzten Slowaken Lubomir Pistej und Barbora Balazova. Der Sieger im Mixed-Turnier qualifiziert sich direkt für Tokio.