Deutscher an der Spitze : Europäischer E-Sport-Dachverband EEF gegründet

Brüssel Der E-Sport ist nun auch auf EU-Ebene organisiert. In Brüssel hat sich die Esports Europe Federation gegründet. Der Präsident ist auch Chef des Deutschen E-Sport-Bundes.

Die europäische E-Sport-Szene ist künftig in einem neuen Dachverband organisiert. 26 nationale E-Sport-Verbände und Organisationen aus Europa gehören der Esports Europe Federation (EEF) an, die am Freitag in Brüssel gegründet wurde, wie der eSport-Bund Deutschlands (ESBD) mitteilte.