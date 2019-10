Nordamerika ausgeschieden : Europäer mit lösbaren Aufgaben im Viertelfinale der LoL-WM

Berlin Drei europäische Teams stehen im Viertelfinale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in Madrid. Auf der anderen Seite konnte sich keines der drei nordamerikanischen Teams in der Berliner Gruppenphase beweisen.

In der letzten Viertelfinalpartie fordert Fnatic den chinesischen Meister FunPlus Phoenix heraus. Nach einem schwachen Start in die Gruppenphase konnte Fnatic zuletzt gegen T1 und Royal Never Give Up zu alter Stärker zurückfinden. Wenn es Fnatic gelingt am Samstag erneut auf den Punkt ihre Bestleistung abzurufen, könnte es zu einem Duell auf Augenhöhe kommen.