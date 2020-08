Europäisches CS:GO-Turnier : ESL One Cologne: Sprout überrascht BIG im deutschen Derby

Auch BIG konnte Denis „denis“ Howell und sein Team Sprout an seinem 26. Geburtstag nicht aufhalten. (Archivbild). Foto: Jak Howard/ESL/dpa

Köln Auftakt gründlich verpatzt: Trotz der Spitzenposition in mehreren Weltranglisten hat BIG sein Auftaktmatch in der ESL One Cologne verloren. Der deutsche Konkurrent Sprout forderte BIG zu jeder Gelegenheit heraus.

Damit haben wohl die Wenigsten gerechnet: Sprout hat im Auftaktmatch des Counter-Strike-Turniers ESL One Cologne im deutschen Duell BIG mit 2:0 (16:12; 19:16) geschlagen. Dabei führt die ESL BIG als bestes Team der Welt, Sprout derzeit nur auf Platz 49.

„Wir haben eine gewisse Geschichte miteinander. Es wird immer ein wenig frustrierend für sie, sobald sie ein paar Runden verlieren“, sagte Sprout-Coach Niclas „enkay J“ Krumhorn im Interview nach dem Spiel. „Als wir es in die Verlängerung geschafft haben, wusste ich, dass wir gewinnen würden. Sie wurden immer frustrierter.“

BIG hatte zum Beginn des Jahres Nils „k1to“ Gruhne und Florian „syrsoN“ Rische von Sprout abgeworben, auch Denis „denis“ Howell spielte zwischenzeitlich für BIG.

Sprout entschied sich für die Karte Mirage für die erste Runde. Das zahlte sich als gute Entscheidung aus: Sprout überzeugte auf der Verteidigerseite und gewann die erste Hälfte mit 9:6. BIG kämpfte sich zwar wieder zurück und ging zwischenzeitlich sogar mit 9:10 in Führung, doch Sprout entschied die erste Karte nach einem starken Endspurt für sich.

Als zweite Map wählte BIG mit Nuke. „Ich hatte erwartet, dass wir auf Nuke verlieren. Es ist bei weitem ihre beste Karte im Moment“, sagte enkay J. Zunächst ging BIG zwar deutlich in Führung mit 10:5, verlor jedoch in der zweiten Hälfte als Verteidiger das Momentum komplett. Sprout kämpfte sich in die Verlängerung, BIG gewann dort nur noch eine einzige Runde und verlor die Serie schließlich deutlich.

Sprout hat damit die erste Hürde Richtung Viertelfinale geschafft. BIG ist noch nicht ausgeschieden, muss sich aber nun durch die Lower Bracket kämpfen.

Die neue Aufstellung von Astralis ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Dänen setzten sich mit 2:0 gegen Fnatic durch und treffen in der nächsten Runde auf Team Vitality. OG, der nächste Gegner von Sprout, brauchte auf der dritten Karte eine doppelte Verlängerung zum 2:1-Sieg gegen Ninjas in Pyjamas.