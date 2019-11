Dota an der Westküste : ESL bringt Dota-2-Major nach Los Angeles

Die ESL bringt ein Dota-2-Major nach Los Angeles. Foto: Ringo Chiu/ZUMA Wire/dpa.

Los Angeles Mit dem gerade stattfindenden Dota-2-Major in Chengdu in China ist die laufende kompetitive Saison in Dota 2 richtig eröffnet. Nach einem Zwischenstopp in Leipzig kommen die besten Teams der Welt im März nach Los Angeles an die amerikanische Westküste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die ESL hat mit der ESL One Los Angeles 2020 das erste Dota-2-Major an der amerikanischen Westküste angekündigt. Der Wettbewerb wird vom 20. Bis 22. März 2020 im denkmalgeschützten Shrine Auditorium in Los Angeles stattfinden.

Dort werden die 16 besten Dota-2-Teams der Welt vor rund 6000 Fans um ein Gesamtpreisgeld von einer Million US-Dollar sowie wichtige Qualifikationspunkte auf dem Weg zur Weltmeisterschaft kämpfen.