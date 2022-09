In CS:GO und Starcraft 2 : ESL bestätigt IEM-Turniere in Köln und Kattowitz für 2023

Köln Die E-Sport-Turniere IEM Katowice und IEM Cologne der ESL finden auch 2023 statt. Neben „Counter-Strike: Global Offensive“ wird bei ersterem wie gehabt auch Starcraft 2 gespielt.

Als fester Bestandteil des Kalenders der ESL, die mehrheitlich zum saudi-arabischen Staatsfonds PIF gehört, überrascht die offizielle Bestätigung der wichtigsten Turniere der „Intel Extreme Masters“-Serie für das kommende Jahr wenig. Die IEM Katowice in CS:GO beginnt mit der Play-In-Phase am 31. Januar, und endet knapp zwei Wochen später mit den Playoffs in der Spodek Arena in Kattowitz vom 10. bis 12. Februar.