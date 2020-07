E-Sport-Turnierveranstalter : ESL bekommt neuen Co-Geschäftsführer und neuen Finanzchef

Craig Levine wird neben Ralf Reichert neuer Co-CEO der ESL. Foto: ESL/dpa

Köln Der E-Sport-Turnierveranstalter ESL hat Veränderungen in seiner Führungsriege angekündigt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Köln mitteilte, wird Craig Levine Co-Geschäftsführer an der Seite von CEO Ralf Reichert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Seit 2014 gehört Levine dem Tochterunternehmen der Modern Times Group an. Zuvor war er als Chief Strategy Officer und davor als Geschäftsführer bei der ESL Nordamerika beschäftigt. Levine folgt in seiner neuen Rolle auf David Neichel, der in eine beratende Funktion wechselt.

Ebenfalls Teil der Ankündigung war der Antritt des neuen Finanzchefs Stefan Beitz. Beitz war zuvor bei ProSiebenSat.1 und übernimmt die Stelle von Arne Anders, der sich der Mitteilung zufolge neuen Herausforderungen widmen will.