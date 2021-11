Gemeinnützigkeit : ESBD und game begrüßen E-Sport-Pläne der Ampel-Koalition

Berlin E-Sport schafft es nur mit einem Halbsatz in den Koalitionsvertrag der kommenden Regierung - doch der ist essenziell: Der digitale Wettbewerb soll gemeinnützig werden.

Die Branchenverbände game und eSportbund Deutschland (ESBD) haben den im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP festgesetzten Plan zur Gemeinnützigkeit des E-Sports begrüßt. „Wir machen E-Sport gemeinnützig“, heißt es in dem am Mittwoch vorgelegten Papier.

„Da hoffen wir jetzt, dass den Worten auch wirklich Taten folgen und das Ganze umgesetzt wird“, sagte game-Geschäftsführer Felix Falk beim German Esports Summit am Mittwoch in Bezug auf die Gemeinnützigkeit.

Auch der ESBD hatte sich wohl mehr vom Koalitionsvertrag in Bezug auf E-Sport erwartet. „Die Koalitionäre nehmen im Koalitionsvertrag leider nicht die vielen Potenziale des E-Sports in den Blick, die in Wahlprogrammen noch stärker betont wurden. Hier hätten wir uns mehr Gestaltungswillen gewünscht.“ Trotzdem blicke man zuversichtlich in die kommende Legislaturperiode, hieß es.