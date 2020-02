Starkes Merkmal : ESBD: E-Sport bei Olympia-Bewerbung Rhein-Ruhr mitdenken

Hans Jagnow vom ESBD fordert eine Einbindung von E-Sport in die mögliche Olympia-Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region. Foto: Christophe Gateau/dpa.

Berlin Für eine mögliche Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region als Austragungsort der Olympischen Spiele 2032 fordert der eSport-Bund Deutschland eine feste Einbindung von E-Sport.

E-Sport solle „ein starkes Merkmal einer deutschen Bewerbung sein und in allen Facetten mitgedacht werden“, sagte ESBD-Präsident Hans Jagnow einer Mitteilung.

„2032 wird eSport in jedem Haushalt eine Rolle spielen“, so Jagnow weiter. „Wir müssen die digitale Lebenswirklichkeit im nächsten Jahrzehnt schon jetzt im Kopf haben.“ Nordrhein-Westfalen habe sich bereits für die Aufnahme von E-Sport in das olympische Programm eingesetzt.