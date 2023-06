Triathlon in Hamburg „Es war eine Farce“: Veranstalter nach Unfall in der Kritik

Die „Hamburger Morgenpost“ spekulierte am Montag bereits darüber, dass es künftig keinen Ironman mehr in Hamburg geben könnte. Der Vertrag zwischen der Stadt und WTC läuft 2024 aus. Erst einmal findet aber vom 13. bis zum 16. Juli mit den Weltmeisterschaften über die Sprintdistanz und die olympische Distanz bereits das nächste Triathlon-Großereignis in Hamburg statt. Und der Hamburger Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) betonte: „Wir werden uns auch in Hinblick auf die anstehende Triathlon-Weltmeisterschaft im Juli noch einmal intensiv mit dem Thema Sicherheit befassen, was wir aber ohnehin vor jeder Großveranstaltung mit allen dafür verantwortlichen Stellen in Hamburg tun.“