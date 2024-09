Ironman-WM in Nizza „Es hat peng gemacht“: Haug-Aus wegen eines Reifendefekts

Anne Haug versuchte vor den mitleidenden Zuschauern am Straßenrand in Nizza noch mit dem Mund, Luft in den Silikonschlauch zu bekommen. „Ich habe keine Pumpe mehr, nichts“, sagt sie völlig verzweifelt. „Ich bin irgendwo drüber gefahren, der Reifen ist total hin.“ Alle Versuche, den Defekt am Hinterrad zu beheben, blieben vergeblich.