Enttäuschung für G2 : Erstmals in Team-Geschichte: Rogue im LEC-Finale

Erstmals in Team-Geschichte: Rogue im LEC-Finale

Mit einem überzeugenden Endstand von 3:1 gegen G2 Esports zieht Team Rogue zum ersten Mal überhaupt in ein LEC-Finale ein. Foto: Michal Konkol/Riot Games/dpa

Berlin Mit einem überraschend eindeutigen Ergebnis von 3:1 besiegte Rogue im Halbfinale Top-Gegner G2 und steht erstmalig im LEC-Finale. G2 scheidet das erste Mal seit 2019 noch vor dem Finale aus.

ans und Moderatoren bezeichnen den heutigen Tag als Ende einer Ära: Team Rogue schlug G2 Esports mit einem Endstand von 3:1 in der Best-of-Five-Serie des LEC-Halbfinales. Rogue steht somit zum ersten Mal in der Geschichte im Finale der europäischen League of Legends-Profiliga.