Bei IEM New York : Erster Turniersieg des Jahres für CSGO-Team von Faze

Bei IEM New York

FaZe Clan um Nikola „NiKo“ Kovač hat während der gesamten IEM New York nur zwei Karten verloren. Foto: Helena Kristiansson/ESL/dpa

Köln Nach einem schwachen Jahr gelingt Faze der erste Turniersieg in 2020. Im Finale der IEM: New York setzt sich das Team mit 3:0 gegen OG durch.

Faze Clan hat sich Platz eins der europäischen Sektion der IEM New York gesichert. Die US-Organisation gewann mit ihrer internationalen Mannschaft im Finale gegen OG mit 3:0 (22:20; 16:5: 16:11). Es ist der erste Titel des Jahres für Faze.

„Das heute war ein wahrer Teamerfolg, jeder hatte seine großen Momente“, sagte Faze-Trainer Janko „YNk“ Paunović nach dem Spiel. Die Spieler seien in den richtigen Momenten ruhig geblieben, das habe den Unterschied gemacht. „Der heutige Sieg gibt uns definitiv einen Motivationsschub für die kommenden Turniere.“

Der erhoffte Erfolg blieb jedoch in den ersten beiden Turnieren mit Kjaerbye aus. Der Neuzugang wurde im Netz heftig kritisiert. „Die Leute sind oft sehr unrealistisch“, kommentierte Ynk die Kritik an Kjaerbye. „Er hatte einige Monate nicht gespielt und dazu auch noch nie in einem internationale Team, das braucht nun mal Zeit.“