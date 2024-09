Tischtennis-Serie WTT Erster Europäer im Champions-Finale: Dang Qiu verliert

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat als erster europäischer Spieler das Finale eines WTT-Champions-Turniers bestritten. Der Einzel-Europameister von Borussia Dortmund verlor am Sonntag in Macao in 0:4 Sätzen gegen den Junioren-Weltmeister Lin Shidong aus China.