Weltcupfinale : Erste Niederlage für Ruder-Achter seit Olympia 2016

Rotterdam Die Erfolgsserie des Deutschland-Achters ist beim Weltcup-Finale in Rotterdam gerissen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) landete bei schwierigen Bedingungen im letzten Rennen vor der WM in Linz in 5:50,880 Minuten mit einer Bootslänge Rückstand hinter Olympiasieger Großbritannien (5:47,820) auf Platz zwei.

Damit unterlag das deutsche Paradeboot erstmals seit Rio 2016 wieder in einem Finalrennen.