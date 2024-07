Triathlon Erneut Weltbestzeit in Roth: Ditlev-Sieg bei Lange-Aus

Lange, der 2021 in Roth gewonnen und in diesem Jahr den Marathon in unter 2:30 Stunden mit einem Spezialschuh angepeilt hatte, war nach nicht einmal 20 Kilometern auf dem Rad abgestiegen. Er hatte gleich zu Beginn des Schwimmens einen „heftigen Tritt“ gegen den linken Rippenbogen bekommen. Nach dem Schwimmen waren die Schmerzen einfach zu groß, Lange hatte auch große Atemprobleme.