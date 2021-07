Beachvolleyball : Erleichterte Ludwig/Kozuch im Olympia-Achtelfinale von Tokio

Tokio Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben den ersten deutschen Beachvolleyball-Sieg in Tokio eingefahren - und sich damit direkt fürs Achtelfinale qualifiziert.

„Wir waren auf jeden Fall aufgeregt“, sagte Kozuch nach dem 2:0 (21:17, 22:20) gegen die Japanerinnen Megumi Murakami/Miki Ishii. Das Duo aus Hamburg hat Rang zwei in der Gruppe wegen des Corona-Falls im tschechischen Team nun sicher und ist mindestens Neunter. Karla Borger/Julia Sude stehen nach der zweiten Niederlage dagegen mächtig unter Druck. Sie verloren gegen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes aus Kanada 0:2 (17:21, 14:21). Ein Sieg ist jetzt zwingend.

„Jetzt haben sie erstmal mindestens fünf Tage spielfrei und dann schauen wir mal, was der Lostopf für eine Partie beschert“, sagte Sportdirektor Niclas Hildebrand. Statt am Mittwoch in ein drittes Gruppenspiel zu gehen, müssen Ludwig/Kozuch nun im Training die Olympia-Nervosität noch weiter los werden. „Ist natürlich schwierig, definitiv, es wäre schön, hier noch ein Spiel gehabt zu haben“, sagte Ludwig. Für Kozuch ist es die erste Olympia-Teilnahme.