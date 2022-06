Tischtennis : Erfolgreiches Ovtcharov-Comeback in Lima

Lima Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat nach achtmonatiger Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback gefeiert.

Beim WTT-Turnier in der peruanischen Hauptstadt Lima besiegte der Olympia-Dritte und frühere Weltranglisten-Erste am Donnerstag in der ersten Hauptrunde den Portugiesen Joao Monteiro in 3:2 Sätzen und zog dadurch ins Achtelfinale ein.