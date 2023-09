Ruder-WM Erfolgreicher Start für Mitfavorit Zeidler

Erst am Dienstag greift der Deutschland-Achter ins WM-Geschehen ein. Der vermeintlich leichtere Vorlauf ohne Topfavorit Großbritannien erhöht die Chance, sich direkt für das Finale zu qualifizieren. Dazu ist im Duell mit Australien, Italien, Rumänien und den USA der zweite Platz erforderlich. Nur die ersten fünf Boote der WM haben das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sicher. Die restlichen Teams müssen im kommenden Jahr in die Nachqualifikation.