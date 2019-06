Mehr als 100 Medaillen : Erfolgreiche Europaspiele: Bach gratuliert Putin

Thomas Bach traf Wladimir Putin in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Foto: Sergey Bobylev.

Minsk IOC-Chef Thomas Bach hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum erfolgreichen Abschneiden des russischen Teams bei den 2. Europaspielen in Minsk gratuliert.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees traf den Kremlchef in der weißrussischen Hauptstadt, wie das IOC via Twitter mitteilte.

Russlands Sportler waren mit mehr als 100 Medaillen die mit großem Abstand erfolgreichste Nation. Die dritte Auflage der Europaspiele findet in vier Jahren in Krakau und der Region Kleinpolen statt. Die deutsche Mannschaft feierte in Minsk vornehmlich im Tischtennis Erfolge.