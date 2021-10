Veranstaltung in Berlin : Equal Esports Festival der Deutschen Telekom

Veranstaltung in Berlin

Berlin Das Equal Esport Festival soll etwas für mehr Diversität und Gleichberechtigung im E-Sport bewirken. Zuschauer loben die angesprochenen Themen, sowie die offene Stimmung.

Trotz diverser gegensätzlicher Bemühungen sind in der E-Sport-Szene in fast allen Bereichen Cis-Männer enorm in der Überzahl.