Turnier in Frankreich England nach Sieg gegen Fidschi im Halbfinale der Rugby-WM

Im zweiten Halbfinale stehen sich die All Blacks aus Neuseeland und Argentinien gegenüber. Am Samstagabend hatte sich der dreimalige Weltmeister Neuseeland in einem dramatischen Viertelfinale im Stade de France von Saint-Denis gegen den Weltranglistenersten Irland mit 28:24 (18:17) durchgesetzt. Argentinien hatte überraschend gegen Wales mit 29:17 (6:10) in Marseille gewonnen und schaffte so zum dritten Mal den Einzug in die Vorschlussrunde.