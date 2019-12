Darts-WM in London : Eine 25-jährige Engländerin schreibt Darts-Geschichte

London Fallon Sherrock sorgt für den ersten Sieg einer Frau überhaupt bei der Weltmeisterschaft. Sie ist jung, schlank, blond und der Gegenentwurf vieler Profis.

Nach ihrem historischen Triumph für die Darts-Welt freute sich Fallon Sherrock auf ein kühles Guinness. Der erste Sieg einer Frau rührte die 25 Jahre alte Engländerin auf der ganz großen WM-Bühne von London zunächst zu Tränen, dann wühlte er sie komplett auf. Erst kurz vor Mitternacht endete ihr Interview-Marathon, am Morgen war sie dann schon wieder zu Gast beim Radio. Dazwischen lagen die wohl turbulentesten Stunden ihrer Sport-Karriere. „Ich werde jede Zeitung kaufen“, kündigte die gelernte Friseurin an. Der Tag, an dem sie die Darts-Historie veränderte, will gut dokumentiert sein.