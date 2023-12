Darts-WM in London Engländer Bunting nächster Gegner von Hempel

Der englische Mitfavorit Stephen Bunting wird bei der Darts-WM Drittrundengegner von Florian Hempel. „The Bullet“ besiegte kurz vor der Weihnachtspause Landsmann Ryan Joyce mit 3:0 und ist gegen den 33-Jährigen aus Köln deutlicher Favorit. Hempel hatte am Freitag unerwartet mit 3:2 gegen den belgischen Weltklassespieler Dimitri van den Bergh gewonnen. Die dritte Runde wird ab dem 27. Dezember ausgespielt. Je sechs Partien steigen am 27. und 28. Dezember, die weiteren vier am 29. Dezember.