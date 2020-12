Darts-WM in London : Endspurt: Worauf es bei der Darts-WM zu achten gilt

Darts-WM in London

London Weltmeister Wright ist raus - und seit Mittwoch auch alle deutschen Vertreter. Ab dem Neujahrstag spielen die acht verbliebenen Profis um den WM-Titel. An Primus Michael van Gerwen führt kein Weg vorbei.

88 Spiele sind absolviert - doch die wichtigsten sieben Partien stehen bei der Darts-WM im Alexandra Palace noch an.

An diesem Freitag (13.00 und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) beginnt das Viertelfinale - allerdings ohne deutsche Beteiligung. Der neue Hoffnungsträger Gabriel Clemens war in einem Pfeile-Krimi mit 3:4 an Krzysztof Ratajski gescheitert. Der Pole ist bislang eine der großen Überraschungen des mit 2,5 Millionen Pfund dotierten Turniers. Worauf es beim großen Finalwochenende der WM zu achten gilt: