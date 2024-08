Rasen in Hannover ramponiert Ende eines Rasenstreits: Football-Team muss umziehen

Weil es in Hamburg kein geeignetes Stadion für die Sea Devils gibt, trägt das Team seine Heimspiele in der laufenden European-League-Saison in verschiedenen norddeutschen Stadien aus. Neben dem Hamburger Volksparkstadion und der Heinz von Heiden Arena in Hannover waren die Footballer im Juni auch schon im Bremer Weserstadion und an der Lübecker Lohmühle zu Gast.