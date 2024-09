Nach Achtelfinale in Dortmund EM-Vorfall: Stadionkletterer soll 1050 Euro Strafe zahlen

Der junge Mann hatte der Polizei nach dem Vorfall am 30. Juni gesagt, er habe Fotos von oben machen wollen. Er wird der sogenannten Roofer-Szene zugerechnet, in der man illegal auf hohe Gebäude klettert. Nach früheren Angaben war der Beschuldigte bereits im April 2022 in Herne und im Mai 2024 in Ulm wegen ähnlicher Fälle aktenkundig geworden. Der aktuelle Strafbefehl umfasst 70 Tagessätze á 15 Euro. Der Antrag liegt jetzt dem Amtsgericht vor.