Enger Terminplan wegen Corona : EM, Olympia, EM, WM: Boll&Co. im Tischtennis-Stress

Ist bei der Tischtennis-EM in Warschau gefordert: Timo Boll. Foto: Abel F. Ros/dpa

Warschau Monatelang hat die Corona-Pandemie fast alle internationalen Tischtennis-Wettbewerbe verhindert. Jetzt müssen sie in nur wenigen Monaten nachgeholt werden. Gleich zu Beginn will Timo Boll in Warschau seinen achten EM-Titel gewinnen.