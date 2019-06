Deutschland-Achter und Zeidler überragen : Starke EM-Bilanz der deutschen Ruderer

Luzern Deutschland-Achter und Ex-Schwimmer Zeidler ragen auf dem Rotsee bei Luzern heraus.

(sid) Der Deutschland-Achter hat zum siebten Mal in Folge EM-Gold gewonnen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) verwies am Sonntag im Finale der Titelkämpfe in Luzern Olympiasieger Großbritannien mit einer halben Bootslänge Vorsprung auf Platz zwei und bleibt seit den Olympischen Spielen in Rio 2016 in Finalrennen ungeschlagen. Bronze ging an den Olympiadritten Niederlande.