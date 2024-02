Turnen EM-Dritter Hosseini Vierter bei Turn-Weltcup in Cottbus

Das Turnier der Meister ist der zweite von vier Weltcups, bei denen es um die Qualifikation für die Olympischen Spielen in Paris geht. Die am Ende zwei Besten bei Männern und Frauen an jedem Gerät erhalten einen Startplatz, wenn sie sich bislang noch nicht über die vergangenen beiden Weltmeisterschaften im Team oder an einem Gerät qualifiziert haben.