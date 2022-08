Tischtennis-EM : EM-Aus für Ovtcharov und Boll - Mittelham im Frauen-Finale

München Die deutschen Routiniers Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov müssen bei der Tischtennis-EM vorzeitig die Gold-Hoffnungen aufgeben. Dagegen schafft es Nina Mittelham ins Endspiel.

Ovtcharov scheidet im Viertelfinale aus

„Es war leider eine sehr deutliche Angelegenheit. Er hat super gespielt und verdient gewonnen. Ich hätte es gerne vor dieser tollen Kulisse knapper gemacht“, gestand Boll. Ein Karriereende ist mit dieser Niederlage jedoch nicht verbunden, beteuerte der Altmeister. „Auch wenn es sich immer so anhört: Ich höre noch nicht auf. So ein Spiel ist zäh, wenn es so deutlich ausgeht, aber ich habe immer noch viel Spaß am Tischtennis. Ich freue mich schon auf die nächste Trainingseinheit gegen Dang“, betonte er.