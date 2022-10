WM in Singapur : Elfte Iteration von „The International“ startet am Samstag

Elfte Iteration von „The International“ startet am Samstag

WM in Singapur

Die Titelverteidiger von Team Spirit gehören in Singapur zu den Favoriten. Foto: dpa

Singapur- Die elfte Dota-WM startet am Samstag in Singapur. Nicht nur die Nachfolge auf das TI-Jubiläum, sondern auch das neue Format sowie das verringerte Preisgeld markieren eine Ära für Dota als E-Sport.

Am kommenden Samstag beginnt die Elfte Dota-2-WM „The International“ in Singapur. Mit einem veränderten Format und voraussichtlich weniger Preisgeld als bei vorherigen Weltmeisterschaften ist TI11 in vielerlei Hinsicht der Start einer neuen Ära für die WM.