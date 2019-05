Historischer Sieg in Boston : Blues gleichen in der NHL-Finalserie aus

Boston Die St. Louis Blues haben in der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bei den Boston Bruins ausgeglichen. Im zweiten Stanley-Cup-Endspiel in Massachusetts siegten die Blues mit 3:2 nach Verlängerung.

Die nächsten Spiele der Best-of-seven-Serie finden am Samstag und Montag in St. Louis (Missouri) statt. Für die Blues war der Erfolg in Boston ein historischer. Es war ihr erster Sieg überhaupt in einer Finalserie. Zuvor war St. Louis in drei Endspielen mit 0:4 unterlegen, zuletzt 1970.