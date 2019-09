Deutsche Eishockey-Liga : Die Favoritenrollen sind vor dem Start klar verteilt

Stuttgart Die Eishockey-Bundesliga beginnt an diesem Freitag. Als Titelanwärter haben sich die Trainer in einer Umfrage auf Mannheim und München festgelegt.

Mannheims Meistertrainer Pavel Gross kann noch so die Konkurrenz loben – seine Adler dürften die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) doch wieder dominieren. Zumindest sprechen sich fast alle Clubs in einer Umfrage für den Titelträger als klaren Top-Favoriten aus. „Top-Trainer, Top-Spieler – die sind mit Sicherheit die Top-Favoriten“, sagte Augsburgs Trainer Tray Tuomie und steht beispielhaft für die Meinung vieler DEL-Kollegen.