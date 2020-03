Playoffs der DEL ohne Zuschauer? : Coronavirus bedroht DEL-Playoffs

Köln Eishockey: Am Mittwoch soll die erste Runde beginnen. Es drohen leere Ränge.

An diesem Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) sollen die Niedersachsen in der ersten Runde bei den Nürnberg Ice Tigers antreten. Im zweiten Duell um einen der beiden letzten Viertelfinalplätze sollen zeitgleich der ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther aufeinandertreffen – wenn die lokalen Behörden es nicht verbieten.

Von der Stadt Nürnberg gab es „bislang keine Intervention“, wie Pressesprecher Siegfried Zelnhefer am Montag bestätigte: „Das kann morgen aber anders sein.“ Jeder Veranstalter müsse sich „die Frage selbst stellen“. Freiwillig will die Deutsche Eishockey Liga (DEL) der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern abzusagen, nicht folgen.

Kritik am Umgang der Politik mit der Pandemie äußert Verbandspräsident Franz Reindl. „Es ist wichtig, dass Entscheidungen von den zuständigen Behörden bekanntgegeben werden. Mit Empfehlungen ist im Sport schwer zu arbeiten“, sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). In der Schweiz wurden die Playoffs vorerst verschoben, nachdem der Bundesrat Großveranstaltungen verboten hatte.

Eine Absage der ab Mittwoch geplanten Vor-Playoffs in der DEL würde „einen Rattenschwanz hinter sich herziehen“, sagt Fliegauf, dann könnte das Viertelfinale nicht wie geplant in einer Woche beginnen. In Wolfsburg war in der vergangenen Woche bereits die DEL-Gala abgesagt worden.