NNO und BIG straucheln : Eintracht Spandau ist Herbstmeister in LoL-Liga Prime League

Eintracht Spandau ist Herbstmeister in LoL-Liga Prime League

Eintracht Spandau mit Toplaner Pride steht zum Hinrunden-Ende an der Spitze der Prime League. Foto: Michael Matthey/dpa

Berlin Mit nur einer Niederlage ist Eintracht Spandau in der LoL-Liga Prime League klarer Herbstmeister. Lokalrivale BIG sowie die Debütanten NNO und Eintracht Frankfurt haben dagegen noch Arbeit vor sich.

Eintracht Spandau hat sich in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League die Herbstmeisterschaft gesichert. Das Team verlor in der ersten Saisonhälfte nur ein Spiel und steht damit knapp vor Unicorns of Love: Sexy Edition.