Darts-Weltmeisterschaft „Einfach schrecklich“: Wright bekommt bei WM Mitleid

„Es war echt hart, Peter so kämpfen zu sehen. Ich habe so viel Respekt für diesen Mann. Es war echt ein komisches Spiel“, sagte Williams nach seinem klaren 3:0-Sieg über den zweimaligen Weltmeister. Wright warf am Mittwochabend 83,87 Punkte im Schnitt und war damit so schlecht unterwegs wie bei der WM zuletzt im Dezember 2009.