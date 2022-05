Weltcup-Auftakt : Einer-Ruderer Zeidler gewinnt in Belgrad

Einer-Ruderer Zeidler gewinnt in Belgrad

Ruderte in Belgrad zum Sieg: Oliver Zeidler. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Belgrad Oliver Zeidler hat zum Auftakt der internationalen Rudersaison gute Frühform bewiesen. Beim Weltcup-Start in Belgrad war der Einer-Weltmeister von 2019 nicht zu schlagen.

Zeidler war der einzige deutsche Teilnehmer beim Wettkampf in der serbischen Hauptstadt. Die restliche DRV-Flotte geht erst beim zweiten Weltcup in Posen (17. bis 19. Juni) an den Start.