Paralympics in Paris Eine Familie, zwei Nationalitäten: Carmen und Ramona Brussig

Carmen und Ramona Brussig sind Geschwister, treten in den Judo-Wettbewerben bei den Paralympischen Spielen in Paris aber zum ersten Mal für unterschiedliche Nationen an. Carmen war lange Zeit für Deutschland auf Medaillenjagd, wechselte aber 2022 in den Nationalverband des Nachbarlandes und schrieb durch ihre Qualifikation Geschichte: Sie ist die erste Judoka, die für die Schweiz bei Paralympics auf die Matte geht.