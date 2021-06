European League of Football : Ein neues Zeitalter für den American Football in Europa?

Zeljko Karajica (l-r), Manager, Patrick Esume, und Alexander Rösner bei der ELF-Auftaktpressekonferenz. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg Liga-Boss Patrick Esume verspricht mit der neugegründeten European League of Football von Beginn an europäischen Spitzensport und eine große Präsenz in den Medien. Doch nicht überall wird die neue Liga positiv gesehen.